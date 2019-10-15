Минюст РФ требует ликвидировать движение Льва Пономарева "За права человека"

Чиновники ссылаются на несколько административных протоколов, которые в последние месяцы были составлены как на движение в целом, так и и Пономарева по закону об "иностранных агентах" (всего их было пять). Каждый раз поводом для назначения многотысячных штрафов служило отсутствие пометки "иностранный агент" в публикациях движения.
Эти нарушения сочли "неоднократными", из-за которых можно закрыть организацию.
Другой причиной для ликвидации Минюст называет несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс РФ.
"Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа", — сообщает "За права человека".
Закон об НКО-"иностранных агентах" действует в России с 2012 года. Сейчас в реестре Минюста около 70 некоммерческих организаций, якобы получающих финансирование из-за рубежа и, по мнению ведомства, ведущих политическую деятельность.
В декабре 2018 года Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дела "Сети" ("пензенского дела") и дела "Нового величия".
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