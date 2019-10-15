​Министерство юстиции Российской федерации обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России, движение "За права человека" Льва Пономарева. Копия иска опубликована на сайте организации, в нем сказано, что "движение подлежит ликвидации в судебном порядке". В феврале 2019 года "Движение за права человека" было внесено Минюстом в перечень "иностранных агентов".
Levas Ponomariovas (centre)
© RIA / Scanpix

Чиновники ссылаются на несколько административных протоколов, которые в последние месяцы были составлены как на движение в целом, так и и Пономарева по закону об "иностранных агентах" (всего их было пять). Каждый раз поводом для назначения многотысячных штрафов служило отсутствие пометки "иностранный агент" в публикациях движения.

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Эти нарушения сочли "неоднократными", из-за которых можно закрыть организацию.

Другой причиной для ликвидации Минюст называет несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс РФ.

"Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа", — сообщает "За права человека".

Закон об НКО-"иностранных агентах" действует в России с 2012 года. Сейчас в реестре Минюста около 70 некоммерческих организаций, якобы получающих финансирование из-за рубежа и, по мнению ведомства, ведущих политическую деятельность.

В декабре 2018 года Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дела "Сети" ("пензенского дела") и дела "Нового величия".

"Настоящее время"
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Минюст РФ требует ликвидировать движение Льва Пономарева "За права человека"

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