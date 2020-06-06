Минюст РФ считает ограничения из-за коронавируса соответствующими Конституции

Принятые на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 ограничительные меры не противоречат российской Конституции, считает министерство юстиции РФ. Ограничения "приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти", они "безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан", заявило ведомство в Москве в пятницу, 5 июня.

По мнению Минюста, карантинные меры также "соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации". Ведомство также подчеркнуло, что действия властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют "степени угрозы на территории каждого субъекта Российской Федерации". Они "также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан".

Меры носят временный характер

При этом Минюст ссылается на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и практику органов Совета Европы, которые "предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей".

Одновременно ведомство подчеркнуло, что ограничения "носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации", а ослабление данных мер указывает на то, что их целью является "именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь".

По по последним данным, в России выявлено почти 460 случаев заражения коронавируса. Более 5,7 тысячи заразившихся скончались, 221 тысяча выздоровели. Таким образом, общее число активных случаев в России составляет 231 576.