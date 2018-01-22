Претензии Минюста РФ касаются, в частности, финансирования предвыборной кампании Навального, а именно использования криптовалюты в нарушение закона о защите персональных данных и получения анонимных пожертвований. Речь идет также о договорах об аренде помещений для штабов политика в более 65 городах.

Адвокаты фонда Вячеслав Гимади и Иван Жданов в ответ заявили, что исковое заявление "предъявлено в спешке", и фонду "хотят предъявить нарушение закона, который даже не указан" в заявлении. Говоря о биткоинах, защита отметила, что, даже если бы фонд получил одну сотую биткоинов до 18 декабря, это не подпадает под законы о ведении избирательной кампании, так как она еще не началась.

"Попытка помешать забастовке"

В конце ноября 2017 года директор фонда Леонид Волков опубликовал письмо Минюста, из которого следовало, что в течение декабря в "Пятом времени года" ожидаются внеплановые проверки на предмет соответствия деятельности фонда заявленным целям. По заявлению представителей министерства, внеплановая проверка фонда проводилась по требованию московской прокуратуры.

На своей странице в Facebook Волков отметил, что суд рассматривает дело "Пятого времени года" с нетипично высокой скоростью, пытаясь таким образом "помешать забастовке избирателей", которую объявил Алексей Навальный в преддверии президентских выборов 18 марта 2018 года. Волков также сообщил, что его сторонники в 2017 году предприняли ряд попыток сделать еще одно юридическое лицо, однако "эти попытки были зарублены Минюстом по смехотворным обстоятельствам".

25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны.