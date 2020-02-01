Регулярные рейсы в Китай будет выполнять только "Аэрофлот", все рейсы туда и обратно переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Полеты из КНР осуществляют авиакомпании Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки для информирования пассажиров.

"В связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков с регулярной основы на чартерную возможны изменения в расписании полетов", - предупредили в Минтрансе. В ведомстве настоятельно не рекомендовали летать в Китай из России без крайней необходимости. В случае отказа от поездки российские авиакомпании вернут стоимость купленного билета.

Находящимся в КНР россиянам Минтранс рекомендовал обращаться в посольство при попадании в экстренную ситуацию. Росавиация создала штаб под руководством главы ведомства Александра Нерадько для мониторинга ситуации с перевозками российских и иностранных граждан между Россией и Китаем.

"Росавиация находится на постоянной связи со всеми задействованными в данном процессе ведомствами, включая Минтранс России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм и другими, а также российскими и иностранными авиакомпаниями, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", - говорится в сообщении.

16 пунктов пропуска на границах России с Китаем закрыты, железнодорожное сообщение, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, приостановлено.

По последним данным, от коронавируса умерли 259 человек, 252 излечились. Общее число заболевших в Китае составляет 11 877 человек, в мире - 130. Случаи заболевания новой пневмонией выявлены в 22 странах: Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии, ОАЭ, Испании, России и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Состояние заболевших в РФ удовлетворительное

В России выявлены двое заболевших - в Забайкалье и Тюменской области, оба пациента граждане Китая. Руководитель забайкальского управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила в субботу, что больной уже восстанавливается и находится в удовлетворительном состоянии. Он продолжает находиться в специальном изолированном медицинском боксе.

Два человека, имевших с ним ним близкий контакт, тоже были изолированы. "У этих граждан результаты анализов отрицательные, вируса нет", - сообщили в пресс-службе регионального правительства. Состояние студентки, которая поступила в больницу Тюменской области, также удовлетворительное.

"Она поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы", - рассказала главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. У молодых людей, которые контактировали со студенткой, никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением, передает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, других случаев заражения новым коронавирусом в России не зарегистрировано. Как сообщается на сайте ведомства, за период мониторинга было выявлено 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 38 заболевших - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 35 человек грипп А, у 21 - грипп В, у 10 - парагрипп, в девяти случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекция.

Начинается эвакуация россиян из эпицентра распространения коронавируса

Российское посольство в Китае начало составлять список соотечественников, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции Хубэй и город Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

По данным китайской стороны, в Хубэе находится 341 российский гражданин, из них 300 - в Ухане. Посольство установило связь со 186 соотечественниками, сообщается на сайте дипмиссии. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно. Отмечается, что эвакуированные из Хубэя граждане при возвращении в Россию будут помещены в 14-дневный карантин.

США со 2 февраля вводят в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Согласно президентскому указу, режим ЧС предполагает временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск передачи вируса 2019-nCoV, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Речь идет об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее, передает РИА "Новости". Исключение составляют члены семей американских граждан и постоянные резиденты США. Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением. Кроме этого, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из США только семью аэропортами.