Министерство науки и высшего образования РФ ужесточило правила приема иностранцев в подведомственных ему организациях, пишет научно-популярная газета "Троицкий вариант" 13 августа. Соответствующий приказ ведомства, копию которого опубликовало издание, датирован 11 февраля и был разослан адресатам в июле. Теперь со страниц "Троицкого варианта" к главе Минобрнауки Михаилу Котюкову обратился с открытым письмом завлабораторией Института проблем машиноведения РАН, профессор Александр Фрадков, который раскритиковал новые требования.

"Рекомендации по взаимодействию" с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями содержат "ряд ограничений и несуразностей", "препятствующих научным контактам" и "чреватых ущербом престижу нашей страны и ее научно-технологическому развитию", считает Фрадков. Так, согласно новым требованиям, организации обязаны уведомить министерство за пять дней до встречи с иностранцами, указав всех ее участников, при этом на встрече должны присутствовать не менее двух представителей российской стороны. После встречи в Миноборнауки должен быть отправлен заверенный печатью отчет.

"Во времена интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы - просто бессмысленный анахронизм", - пишет Фрадков, отмечая, что остается неясным, нужно ли разрешение начальства на общение с иностранным коллегой по электронной почте или при помощи Skype.

"Отбирать у иностранного ученого часы и сотовый"

Профессор также указывает на положение, согласно которому иностранцы могут использовать технические средства для обработки и накопления информации "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ". Из этого следует, что у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад не в рамках международного договора РФ, надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие устройства, заключает Фрадков.

Профессор просит главу Минобрнауки Котюкова отозвать или скорректировать приказ, указывая на утвержденное правительством в 2018 году положение, которое запрещает этому ведомству ограничивать права и свободы граждан. Фрадков также отмечает, что "в последнее время вводятся и другие ограничения для научных работников, приводящие в некоторых случаях к лишению их свободы", приводя в пример, в частности, дело 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, подозреваемого в госизмене.