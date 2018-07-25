В Министерстве обороны РФ подготовили поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. Как сообщает газета "Известия", в него включат все легковые автомобили, которые могут использоваться для перевозки пассажиров. На каждый сделают карточку, где будут указаны в том числе данные техосмотра.

Сделано это будет для того, чтобы мобилизовывать автомобили в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, но теоретически могут мобилизовать и иностранные вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных автомобилей. В этом случае машины смогут вернуть владельцам вместе с компенсацией за полученные повреждения.

Военные рассчитывают, что данные об автомобилях им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.

Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он проходит согласования и антикоррупционную экспертизу.

Документ еще не проходил процедуру оценки регулирующего воздействия (социально-экономических последствий).