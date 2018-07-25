Министерство обороны Российской Федерации предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения.
Rusijos vyriausybės vadovas Vladimiras Putinas pilasi kuro į rusišką Lada Kalina
© Reuters/Scanpix

В Министерстве обороны РФ подготовили поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. Как сообщает газета "Известия", в него включат все легковые автомобили, которые могут использоваться для перевозки пассажиров. На каждый сделают карточку, где будут указаны в том числе данные техосмотра.

Сделано это будет для того, чтобы мобилизовывать автомобили в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства, но теоретически могут мобилизовать и иностранные вроде Toyota Prado или Volkswagen Touareg. Военные будут передвигаться на них до прибытия в части со складов резерва штатных автомобилей. В этом случае машины смогут вернуть владельцам вместе с компенсацией за полученные повреждения.

Статьи по теме:
Министр обороны РФ: западную границу России укрепили более чем 70 военными соединениями  (19)
Шойгу исключил прямое столкновение России и Украины  (10)

Военные рассчитывают, что данные об автомобилях им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.

Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, он проходит согласования и антикоррупционную экспертизу.
Документ еще не проходил процедуру оценки регулирующего воздействия (социально-экономических последствий).

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Россияне стали меньше доверять Шойгу и Лаврову и больше - Навальному (21)

Рейтинги доверия самых популярных российских...

Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. военных за последние дни (14)

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение...

Россия

Членов Pussy Riot оштрафовали за полицейскую форму на акции в финале ЧМ (2)

Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил...

Суд арестовал четырех участников избиения заключенного в ярославской ИК-1 (1)

В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудников...

Житель Саратовской области пал в борьбе с гнилым балконом Жестокое видео и нецензурная лексика

Житель Саратовской области РФ погиб, доказывая...

Минобороны России предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны (15)

Министерство обороны Российской Федерации предложило...

Министр обороны РФ: западную границу России укрепили более чем 70 военными соединениями (19)

Россия с 2016 года сформировала в Западном военном округе...

TOP новостей

"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (4)

По действующему в Литве порядку, полиция назначает...

Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (7)

В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...

Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (20)

Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...

В планах – увольнение части госслужащих в Литве: уже раздают уведомления (24)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Kristijonas Kaikaris

После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)

После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...