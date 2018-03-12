Министерство обороны опубликовало видео с испытаниями гиперзвуковой ракеты авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Видео размещено на YouTube-канале ведомства.

Истребитель МиГ-31 вылетел с аэродрома в Южном военном округе и запустил ракету по заданной цели. Запуск прошел штатно.

Сообщается, что экипаж с начала 2018 года провел более 250 полетов.

О гиперзвуковых ракетах "Кинжал" впервые упомянул президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта. По его словам, с 2018 года ракеты поступили на дежурство. Президент утверждал, что ракета превышает скорость звука в десять раз, им также не могут противостоять ПВО и ПРО.

Republic.ru
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