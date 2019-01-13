Минобороны подготовило проект постановления "О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ", которое позволит сбивать самолеты, нарушившие воздушное пространство страны. Документ относится и к пассажирским самолетам.
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"Во многих странах разрешено сбивать воздушные суда в подобных экстренных ситуациях, – пояснил в интервью "Известиям" (они первыми обратили внимание на это постановление) член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – К сожалению, люди в самолете погибнут, но это позволит избежать более страшной катастрофы и многих человеческих жертв".

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Проект предполагает, что военные смогут сбивать самолеты при ряде условий:

  • судно-нарушитель не выходит на радиосвязь;
  • не реагирует на визуальные сигналы;
  • отказывается выполнять приказы о посадки или выхода из воздушного пространства России;
  • "в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации".

При этом документ подчеркивает, что "при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются".

Судна-нарушители также будут предупреждать о применении оружия, кроме самолетов с вооружениями на борту.

Сейчас закон "О противодействии терроризму" позволяет военным сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты. А постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать гражданские самолёты, если известно, что на их борту есть пассажиры.

В 1978 году советский истребитель открывал огонь по южнокорейскому пассажирскому "Боингу", который вошёл в воздушное пространство СССР в районе Мурманска. Тогда погибли 2 человека.

В сентябре 1983 года пассажирский самолет авиакомпании Korean Airlines, летевший из США в Сеул, сбился с курса и залетел в воздушное пространство СССР. Опасаясь того, что это может быть американский самолет-шпион, советское командование приказало поднять в воздух​ истребители. После предупредительных выстрелов советский истребитель-перехватчик Су-15 сбил самолет ракетой. Его обломки упали в море. Все 269 пассажиров и члены экипажа "Боинга-747" погибли.​

В мае 1987 года Маттиасу Русту удалось на легкомоторном самолете пересечь границу СССР и совершить посадку на Красной площади в Москве. Огонь по нему не открывался.

"Настоящее время"
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