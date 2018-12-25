На страницах календаря изображена российская военная техника и сами военнослужащие, а каждое фото сопровождает шутливое описание. Январскую страницу украшает пусковая установка с баллистической ракетой и надпись "Доставка грузов в любую точку мира", намекающая на ядерный удар по любому месту Земного шара. Слоган, взятый из рекламы транспортных компаний, также создает иллюзию доступности подобной "услуги" для потенциального заказчика.

На другой странице изображен сомкнутый строй женщин-военных. Снимок подписан фразой: "Стрельба глазами - тайное оружие Кремля". Описание выглядит издевкой над страхами западных стран, политики которых все чаще (особенно после присоединения к РФ Крыма в 2014 году) видят угрозу в политике Владимира Путина, и обвиняют Кремль в проведении тайных спецопераций, в том числе политических убийствах и кибератаках, а также в пропагандистских войнах.

Фотографии российского оружия, уничтожающего противника в небе, на земле и под водой, сопровождают шутливые комментарии, сравнивающие его с безобидной электровафельницей, музыкальными инструментами, обычным компьютером. Завершается календарь страницей с фотографией артобстрела, который составители описывают как приятное новогоднее торжество, а рвущиеся боеприпасы представлены как "новогодние игрушки, свечи и хлопушки".

Добавим, попытки высмеять страх западных обществ перед российской военной мощью и возможностью ее применения предпринимаются с 2014 года. Тогда в Москве стартовала акция по обмену маек с принтами на иностранном языке на футболки с "патриотической символикой". Инициаторами проекта под названием "Модный ответ - санкциям нет" стали дизайнер Анастасия Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина. По словам организаторов, цель мероприятия - "поддержать нашу страну, продемонстрировать свой патриотизм и любовь к Родине креативно и модно".

Для проекта создано более 30 тысяч футболок с различными принтами и надписями, например: "У нас свои приколы без вашей кока-колы", "Тополь санкций не боится" (имеется в виду российский ракетный комплекс стратегического назначения), "Санкции? Не смешите мои Искандеры" - с изображением ракетного комплекса.

За 4 года поводов для смеха на эту тему на фоне экономического кризиса и инцидента в Сирии с гибелью, предположительно, сотен россиян от американского оружия стало меньше. Однако шутки никуда не пропали. Более того, их продолжают сочинять в кабинетах Минобороны.

Добавим, что шутить на тему ядерного удара пытаются и в Кремле. Так, в начале марта в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди новых вооружений упоминалась межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Кроме того, у России появилась новейшая лазерная пушка, которая уже на страже. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Объявление о разработке крылатой ракеты сопровождалось показом ролика. В нем ракета падала на ту часть Земного шара, в которой зрители опознали американский полуостров Флорида. Госдеп США расценил это как вызов и демонстрацию "ядерной атаки на США".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попытался обратить агрессивное послание в шутку. "Это не послание конфронтации. Это послание развития, повышения благосостояния россиян и открытости для сотрудничества со всеми странами мира в интересах реализации нашего технологического рывка", - сказал он.