Министерство обороны РФ выступило с инициативой отмечать 19 июля памятную дату - День Русской Америки.
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Соответствующие изменения предполагается внести в указ президента РФ от 31 июля 2013 года "О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников". Разработчиком проекта указа президента РФ выступает Минобороны России, следует из документа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе обращается внимание на то, что в настоящее время в РФ не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. "Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества", - говорится в документе.

В нем отмечается, что дата начала общественного обсуждения проекта указа - 14 октября, дата окончания - 28 октября. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года, говорится в документе.

NEWSru.com
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