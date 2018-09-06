Министерство обороны России построит в Подмосковье главный храм вооруженных сил. Строение должно стать третьим по высоте среди православных храмов мира.
Минобороны РФ построит в Подмосковье главный храм российской армии
© Stop kadras

Высота здания должна составить 95 метров вместе с крестом. Общая площадь храмового комплекса составит 11 тысяч квадратных метров, а сам храм сможет вместить в себя 6 тысяч прихожан. Строительство планируется закончить в 2020 году.

Деньги собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе и от военнослужащих. На сайте министерства обороны указывается, что по состоянию на первое августа на храм пожертвовали более трех с половиной миллионов рублей. При этом большинство отправивших деньги на строительство внесли одну и ту же сумму 12 254 рубля.

Радио Свобода
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить "православный Ватикан" (3)

В Сергиевом Посаде хотят сделать туристический центр с...

Порошенко предложил покончить с "российской церковью" в Украине, сравнив ее с пленом (26)

Президент Украины Петр Порошенко предложил...

В России миллиарды рублей для строительства патронного завода в Венесуэле расхищали с помощью епархии РПЦ (11)

В Главном управлении МВД по Московской области...

Украинская православная церковь отберёт у Московского патриархата всю недвижимость в стране (87)

После признания единой Украинской православной церкви...

Россия

Минобороны РФ построит в Подмосковье главный храм российской армии

Министерство обороны России построит в Подмосковье...

РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить "православный Ватикан" (3)

В Сергиевом Посаде хотят сделать туристический центр с...

Есенин 18+. Почему детям в России не продают книги классиков (2)

Старшекласснице из Екатеринбурга не удалось купить в...

Рост цен, обнищание, безработица: всколыхнулись даже инертные слои россиян (29)

Социологи "Левада-Центра" отмечают резкий рост уровня...

"Нас там нет": Россия отвергла предложение Украины обменяться заключенными (10)

Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в...

TOP новостей

Грибаускайте предупредила, к чему может привести политическая война (2)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, к...

Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...

Зарплаты некоторых приставов в 5-6 раз выше, чем у президента: предлагают сделать сферу взыскания государственной (5)

Расходы на взыскание долга нередко в несколько раз...

Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей (19)

DELFI удалось получить тайный план правительства,...

Прогноз климатолога: эта осень совсем непохожа на предыдущую (3)

Уже подходит к концу первая неделя осени, а лето уходить...