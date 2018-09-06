Минобороны РФ построит в Подмосковье главный храм российской армии

Высота здания должна составить 95 метров вместе с крестом. Общая площадь храмового комплекса составит 11 тысяч квадратных метров, а сам храм сможет вместить в себя 6 тысяч прихожан. Строительство планируется закончить в 2020 году.
Деньги собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе и от военнослужащих. На сайте министерства обороны указывается, что по состоянию на первое августа на храм пожертвовали более трех с половиной миллионов рублей. При этом большинство отправивших деньги на строительство внесли одну и ту же сумму 12 254 рубля.
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