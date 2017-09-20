Минобороны РФ подготовило законопроект о призыве в армию в военное время

Минобороны России разработало законопроект о порядке призыва в армию военное время. Поправки опубликованы на портале проектов нормативных актов.
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Законопроект подготовлен «как акт военного времени», отмечает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к предлагаемым поправкам.

В них говорится, что указ о призыве на военную службу в военное время и по мобилизации издает президент. Он также определяет «особенности исполнения» воинской обязанности россиян в военное время.

Призыв проводится в течение всего периода военного времени, а число призываемых определяет Генштаб.

Поправки вносятся в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

Телеканал "Дождь"
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