Минобороны РФ подготовило законопроект о призыве в армию в военное время

Законопроект подготовлен «как акт военного времени», отмечает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к предлагаемым поправкам.

В них говорится, что указ о призыве на военную службу в военное время и по мобилизации издает президент. Он также определяет «особенности исполнения» воинской обязанности россиян в военное время.

Призыв проводится в течение всего периода военного времени, а число призываемых определяет Генштаб.

Поправки вносятся в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».