Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны РФ.
© Itar-Tass / Scanpix

Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории.

Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.

Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести; по заявлению губернатора Александра Усса, есть информация о его гибели.

Статьи по теме:
ФОТО, ВИДЕО: в Красноярском крае на территории воинской части произошли взрывы и пожар  (24)

Около 16,5 тысячи человек покинули опасную зону возле склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа начался пожар.

Как заявили в МЧС, более 9,5 тысячи человек, находившиеся в девяти населенных пунктах и в летнем лагере, были эвакуированы организованно, еще семь тысяч человек уехали сами.

Мэр Ачинска предостерег местных жителей от возвращения в опасную зону до ее проверки минерами, сообщает ТАСС.


Медуза

Россия

Минобороны РФ объявило о ликвидации пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае из опасной зоны были эвакуированы более 16 тысяч человек (1)

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе...

"Потому что ужас": член "Единой России" после задержания ее мужа во время протестов вышла из партии (22)

Член "Единой России " Наталья Тельминова, чьего мужа в...

Российский священник заявил, что говорил с Чарльзом Дарвином об эволюции, и тот раскаялся (3)

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального...

ФОТО, ВИДЕО: в Красноярском крае на территории воинской части произошли взрывы и пожар (24)

На территории воинской части в Красноярском крае...

МЧС РФ назвало главной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем (4)

Основная причина лесных пожаров в Сибири —...

TOP новостей

Еврейская община Литвы из-за угроз закрывает синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе (1)

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) во вторник сообщила о том,...

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (30)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (224)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (9)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

Депутат: если парламент Литвы не передумает, уличных кафе не останется (9)

Депутат парламента Литвы , председатель Партии свободы...