Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории.

Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.

Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести; по заявлению губернатора Александра Усса, есть информация о его гибели.

Около 16,5 тысячи человек покинули опасную зону возле склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа начался пожар.

Как заявили в МЧС, более 9,5 тысячи человек, находившиеся в девяти населенных пунктах и в летнем лагере, были эвакуированы организованно, еще семь тысяч человек уехали сами.

Мэр Ачинска предостерег местных жителей от возвращения в опасную зону до ее проверки минерами, сообщает ТАСС.



