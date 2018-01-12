В Минобороны уточнили, что группа боевиков базировалась рядом с западной границей провинции Идлиб.
Российская разведка вскрыла место конечной сборки и хранения беспилотников в Идлибе и установила за этим местом «непрерывное наблюдение». Позже на место приехали боевики, они стали готовиться к пересадке в микроавтобус. В этот момент их убили.
«Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники ранее писал, что к атаке на российскую базу в Сирии была причастна запрещенная в России террористическая организация «Ахрар аш-Шам». Издание сообщало, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим.
В результате этого были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. «Коммерсантъ» называл атаку одной из самых сильных за всю российскую операцию в Сирии, начавшуюся в конце 2015 года.
Военный корреспондент Роман Сапоньков позже опубликовал фотографии поврежденных самолетов. Он уточнил, что пострадали шесть бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8. Сапоньков писал, что Два Су-24 и Су-35С ввели в строй.
В Минобороны информацию об уничтожении самолетов назвывали «фейком». Но при этом сообщили о смерти двух российских военных в результате атаки.
Минобороны РФ: обстрелявшие российскую базу в Сирии боевики уничтожены (17)
Российские военные убили группу боевиков, которые 31...
Путин назвал условия нормализации отношений с США (8)
Нормализация отношений России с США произойдет, если...
Путин заявил о готовности передать Киеву военные корабли из Крыма (24)
Россия готова вернуть Украине военную технику, которая...
Путин ответил на критику США из-за недопуска Навального на выборы (17)
Власти США продемонстрировали свои предпочтения,...
Россия отвергла версию Польши о взрыве на борту президентского Ту-154 (20)
Версия польской комиссии о взрыве на борту самолета...
TOP новостей
"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (62)
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...
Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверять (20)
Специальная правительственная комиссия сможет...
Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (59)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...
Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (77)
Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...
Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (275)
13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...