В Минобороны уточнили, что группа боевиков базировалась рядом с западной границей провинции Идлиб.

Российская разведка вскрыла место конечной сборки и хранения беспилотников в Идлибе и установила за этим местом «непрерывное наблюдение». Позже на место приехали боевики, они стали готовиться к пересадке в микроавтобус. В этот момент их убили.

«Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники ранее писал, что к атаке на российскую базу в Сирии была причастна запрещенная в России террористическая организация «Ахрар аш-Шам». Издание сообщало, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим.

В результате этого были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. «Коммерсантъ» называл атаку одной из самых сильных за всю российскую операцию в Сирии, начавшуюся в конце 2015 года.

Военный корреспондент Роман Сапоньков позже опубликовал фотографии поврежденных самолетов. Он уточнил, что пострадали шесть бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8. Сапоньков писал, что Два Су-24 и Су-35С ввели в строй.

В Минобороны информацию об уничтожении самолетов назвывали «фейком». Но при этом сообщили о смерти двух российских военных в результате атаки.