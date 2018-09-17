Министерство установило, что ракету 9м38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили "Боинг", в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской СССР. Сейчас эта войсковая часть также находится в Украине.
Минобороны узнало о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили его благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года международной следственной группой, ведущей расследование о крушении "Боинга". Минобороны выяснило, что ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.
Ракету, которой сбили "Боинг", выпустили 24 декабря 1986 года, а спустя пять дней по железной дороге отправили в Украину. Соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф "Совершенно секретно", однако Минобороны РФ рассекретило их.
Международная следственная группа 24 мая представила новый доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в 2014 году. Следователи пришли к выводу, что "Бук", из которого был сбит самолет, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.
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