Минобороны РФ: авиабазу в Сирии атаковали кустарные, но "непростые" дроны

БПЛА могут пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. При этом со сборкой данных аппаратов террористам помогают извне, заявил Конашенков. Его слова приводит ТАСС.
На сбитый беспилотник устанавливалась система управления для навигации, а также три антенны и консоли для крепления боеприпасов. На другом БПЛА, по его словам, была бензиновая двигательная установка - простая бочка с бензином на 5 л. А боеприпасы при подлете в назначенную точку подталкивались и сбрасывались с высоты в 1,5-2 км благодаря специальному механизму.
Конашенков отметил, что аппараты собраны на уровне авиамодельного кружка, однако для систем навигации, а также управления и сброса боеприпаса необходимо "серьезное техническое образование", а сами технические решения со временем совершенствуются. По его словам, сборку производят по каким-либо "схемам и лекалам", и террористическим группировкам оказывает помощь некто владеющий данными технологиями.
Сирийская авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в стране в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Минобороны сообщало, что за апрель боевики 12 раз предпринимали попытку нападения, а 22 мая в ведомстве добавили, что в направлении Хмеймима было совершено 17 пусков из реактивных систем залпового огня.
В начале августа атаки продолжились: из-за взрыва ракет, не долетевших до авиабазы, в одном из поселений погибли два местных жителя. 11 августа при подлете к базе были уничтожены шесть беспилотников террористов. Зенитные огневые средства сбили их на безопасном расстоянии. В начале сентября средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в направлении Хмеймима. Тогда никто не пострадал, и базе не нанесли ущерба.
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