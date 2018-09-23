"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", - заявил Конашенков на брифинге в воскресенье.
Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, рассказал представитель МО РФ.
"Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов", - подчеркнул Конашенков.
Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы, считают в Москве. Россия, по словам Конашенкова ни разу не нарушала условия договоренностей с Израилем по Сирии.
Напомним, 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим был сбит российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
Связь с экипажем российского самолета, возвращавшегося на авиабазу Хмеймим, пропала вечером 17 сентября. Тогда Ил-20 летел над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Позже стало известно, что самолет сбила система ПВО Сирии, так как израильские летчики, по мнению российского Минобороны, подставили его под огонь комплекса С-200. Все 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, погибли.
В российском военном ведомстве заявили, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет. Однако они преднамеренно пошли на провокацию. Сообщалось, что Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.
Армия Израиля и премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху обвинили в трагедии режим Башара Асада, указав на то, что именно сирийская система ПВО сбила самолет. В свою очередь, сирийский лидер, выразив накануне соболезнования в связи с крушением президенту РФ Владимиру Путину, заявил в телеграмме, что ответственность за случившееся несет Израиль, который "всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии" в регионе.
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