Минобороны обнародовало ВИДЕО пусков ракеты "Уран" в Балтийском море

Экипаж корвета успешно поразил двумя крылатыми ракетами дрейфующую надводную мишень, находившуюся в 30 километрах от корабля, сообщает военное ведомство.

Корвет "Стойкий" передали флоту летом 2014 года. Его главное ударное оружие - противокорабельный ракетный комплекс "Уран", который предназначен для поражения быстроходных надводных кораблей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

Комплекс "Уран" состоит из противокорабельной крылатой ракеты морского базирования, транспортно-пускового контейнера, пусковой установки, корабельной автоматизированной системы управления и комплекса наземного оборудования с аппаратурой проверки ракеты.

Ракета 3М24 противокорабельного ракетного комплекса "Уран" предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т и аналогична по конструкции американской противокорабельной ракете Harpoon. Ракета предназначена для боевого применения днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника.

Ракета оснащена комбинированной системой управления, в которую входит автопилот и активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН) с высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех противника. Имеется вариант ракеты с тепловизионной ГСН. Радиолокационная ГСН ракеты обеспечивает обнаружение надводной цели, выбор цели, определение ее положения , дальности до цели и скорости сближения с целью, а также выдачу координат цели в систему наведения ракеты.

Управление ракетой в полете, ее стабилизация на заданной траектории и вывод в район предполагаемого нахождения цели обеспечиваются инерционной системой управления. Наведение ракеты на цель на конечном участке осуществляется по сигналам от помехозащищенной активной радиолокационной системы наведения. Поражение цели обеспечивается проникающей осколочно-фугасной частью, подрыв которой происходит по сигналам контактного взрывательного устройства.

Вертолетный вариант ракеты может применяться с вертолетов типа Ка-27 и Ка-28, самолетный - с истребителей МиГ-29К, МиГ-29СМТ, Су-30МК, Су-35, Як-141, фронтового бомбардировщика типа Су-24М, противолодочного самолета Ту-142М и других носителей. Дальность стрельбы всех вариантов ракеты до 130 км.