Изменения предлагается внести в закон о государственной поддержке кинематографии, следует из опубликованного на сайте министерства проекта.
По словам советника министра культуры Павла Степанова, главная цель нововведения - максимально разнообразить кинопрокат.
"Еженедельно в широком прокате представлено от семи до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе", - заявил он.
В разговоре с РБК Степанов уточнил, что 35% - это стандартная антимонопольная норма по законодательству о конкуренции, действующая на других рынках. "Мы просто применили аналогию, взяв в качестве ориентира эту цифру", - пояснил он.
В то же время в киносети "Каро" заявили, что в случае принятия предлагаемых минкультом мер ситуация с кинопоказом может стать хуже.
"На настоящий момент индустрия испытывает дефицит контента, привлекательного для зрителей, как российского, так и иностранного. А дополнительные ограничения только усугубят ситуацию. Мы всегда отрицательно относились к любым искусственным ограничениям кинопроката со стороны законодательства", - заявили в пресс-службе "Каро" агентству RNS.
В Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили Би-би-си, что работают с чиновниками министерства культуры и разъясняют им свою позицию. "Сначала мы попробуем объяснить "по-хорошему", - отметил председатель совета ассоциации Олег Березин.
Минкультуры предлагает ограничить количество ежедневных показов иностранных фильмов в кинотеатрах с января 2019 года.
Ситуация, когда один фильм занимает более 35% сеансов, не очень распространена, пишут "Ведомости". И все же в отдельные дни на некоторые фильмы приходилось более трети времени, указывает издание, ссылаясь на единую автоматизированную информационную систему о показах фильмов. Причем не только иностранные кинокартины, но и отечественные.
Как отмечает "Коммерсант", идее выделять на один фильм не более 35% от числа сеансов, уже больше года, однако раньше речь шла как о зарубежных, так и об отечественных фильмах.
Советник министра культуры Степанов в понедельник заявил, что исключение все же может быть сделано для некоторых российских фильмов, но каких, не уточнил.
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