О решении экспертного совета поддержать заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук первым сообщил один из заявителей, эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий. Он написал у себя в "Фейсбуке", что решение было принято подавляющим большинством голосов, а на заседании совета присутствовали представители Мединского.
Теперь рекомендацию совета должен рассмотреть президиум ВАК. Эксперты приняли решение вопреки позиции Белгородского госуниверситета, который в июле признал научной докторскую диссертацию Мединского.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подтвердил решение экспертного совета ВАК. Мягков был представителем Мединского при рассмотрении вопроса о диссертации министра, а Мединский занимает пост председателя РВИО.
"Это решение еще ничего не означает, это всего-навсего рекомендация, которая была ожидаема в условиях состава экспертного совета и его отношения к диссертации Мединского. Все будет решаться на президиуме ВАК", - сказал Мягков "Интерфаксу".
Агентство, ссылаясь на свой источник, сообщает, что президиум ВАК будет рассматривать "вопрос Мединского" 20 октября. Русской службе Би-би-си подтвердили в ВАК, что решение по министру культуры принято, а президиум соберется 20 октября.
Заместитель председателя экспертного совета ВАК по истории Антон Горский рассказал Русской службе Би-би-си, что "как правило" президиум прислушивается к решениям экспертных советов.
"Есть шанс, что 20 октября Мединский может лишиться докторской степени", - считает он.
Президиум ВАК, в свою очередь, передаст свое заключение министру образования России, который должен принять окончательное решение.
Какие вопросы вызвала диссертация
Докторская диссертация Мединского, вызвавшая нарекания у сообщества "Диссернет" и докторов исторических наук Вячеслава Козлякова и Константина Ерусалимского, называется "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". Министр защитил ее в 2011 году в Российском государственном социальном университете.
Заявление о лишении Мединского ученой степени Бабицкий из "Диссернета", Козляков и Ерусалимский подали в апреле 2016 года. По их мнению, в диссертации министра есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.
Кроме того, по мнению критиков Мединского, министр использует "своеобразный методологический подход", а выводы в диссертации "по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету".
Путешествие диссертации
ВАК направила диссертацию на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета, но тот отложил свое заседание по просьбе Мединского.
Позже в ВАК решили, что совет не успел принять решение по диссертации в отведенный срок, и передал работу Мединского в диссертационный совет МГУ. Однако и там не рассмотрели диссертацию, сославшись на то, что к ней нет претензий в плагиате.
7 июля этого года диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени. После этого, согласно процедуре, решение поступило на рассмотрение в экспертный совет ВАК.
Накануне рассмотрения диссертации Мединского в Белгороде министр опубликовал в "Российской газете" статью, в которой заявил, что "идеи и мифы - тоже факты", "история всегда объективна и опосредована" и что "достоверного прошлого не существует".
Министр вспоминал "подвиг 28 панфиловцев", который, согласно документам Госархива, был выдумкой советской пропаганды. Мединский не раз критиковал тех, кто не верит в эту историю, однажды назвав их "мразями кончеными".
Сейчас, комментируя решение экспертного совета ВАК, в министерстве культуры напомнили, что диссертационный совет МГУ не обнаружил в тексте диссертации Мединского плагиата, а совет Белгородского университета "признал работу полностью соответствующей критериям Высшей аттестационной комиссии".
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