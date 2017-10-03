О решении экспертного совета поддержать заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук первым сообщил один из заявителей, эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий. Он написал у себя в "Фейсбуке", что решение было принято подавляющим большинством голосов, а на заседании совета присутствовали представители Мединского.

Теперь рекомендацию совета должен рассмотреть президиум ВАК. Эксперты приняли решение вопреки позиции Белгородского госуниверситета, который в июле признал научной докторскую диссертацию Мединского.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подтвердил решение экспертного совета ВАК. Мягков был представителем Мединского при рассмотрении вопроса о диссертации министра, а Мединский занимает пост председателя РВИО.

"Это решение еще ничего не означает, это всего-навсего рекомендация, которая была ожидаема в условиях состава экспертного совета и его отношения к диссертации Мединского. Все будет решаться на президиуме ВАК", - сказал Мягков "Интерфаксу".

Агентство, ссылаясь на свой источник, сообщает, что президиум ВАК будет рассматривать "вопрос Мединского" 20 октября. Русской службе Би-би-си подтвердили в ВАК, что решение по министру культуры принято, а президиум соберется 20 октября.

Заместитель председателя экспертного совета ВАК по истории Антон Горский рассказал Русской службе Би-би-си, что "как правило" президиум прислушивается к решениям экспертных советов.

"Есть шанс, что 20 октября Мединский может лишиться докторской степени", - считает он.

Президиум ВАК, в свою очередь, передаст свое заключение министру образования России, который должен принять окончательное решение.

Какие вопросы вызвала диссертация

Докторская диссертация Мединского, вызвавшая нарекания у сообщества "Диссернет" и докторов исторических наук Вячеслава Козлякова и Константина Ерусалимского, называется "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". Министр защитил ее в 2011 году в Российском государственном социальном университете.

Заявление о лишении Мединского ученой степени Бабицкий из "Диссернета", Козляков и Ерусалимский подали в апреле 2016 года. По их мнению, в диссертации министра есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.

Кроме того, по мнению критиков Мединского, министр использует "своеобразный методологический подход", а выводы в диссертации "по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету".

Путешествие диссертации

ВАК направила диссертацию на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета, но тот отложил свое заседание по просьбе Мединского.

Позже в ВАК решили, что совет не успел принять решение по диссертации в отведенный срок, и передал работу Мединского в диссертационный совет МГУ. Однако и там не рассмотрели диссертацию, сославшись на то, что к ней нет претензий в плагиате.

7 июля этого года диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени. После этого, согласно процедуре, решение поступило на рассмотрение в экспертный совет ВАК.

Накануне рассмотрения диссертации Мединского в Белгороде министр опубликовал в "Российской газете" статью, в которой заявил, что "идеи и мифы - тоже факты", "история всегда объективна и опосредована" и что "достоверного прошлого не существует".

Министр вспоминал "подвиг 28 панфиловцев", который, согласно документам Госархива, был выдумкой советской пропаганды. Мединский не раз критиковал тех, кто не верит в эту историю, однажды назвав их "мразями кончеными".

Сейчас, комментируя решение экспертного совета ВАК, в министерстве культуры напомнили, что диссертационный совет МГУ не обнаружил в тексте диссертации Мединского плагиата, а совет Белгородского университета "признал работу полностью соответствующей критериям Высшей аттестационной комиссии".