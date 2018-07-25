Непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования от России, как пояснил министр, требует "обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении".
Для размещения новых соединений, по словам Шойгу, сейчас создается новая инфраструктура. В частности, более 350 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца года, указал глава ведомства.
Помимо этого в войска округа, по его словам, поставлено около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Это, как рассказал министр, "позволило увеличить оснащенность современным вооружением [армии] с 39 до 54%".
Ранее, 11 июля, о том, что Россия быстрыми темпами ведет модернизацию своей военной инфраструктуры в Калининградской области на границе с Польшей, со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщало издание Defence One. Эти изображения, как пояснял порталу аналитик компании 3Gimbals, специализирующейся на машинном анализе, свидетельствовали о возможном укреплении в регионе строений. При этом данный процесс, как указывал эксперт, был похож на строительство "укрепленных бункеров для взрывчатых веществ с применением земляных валов безопасности".
Также на спутниковых снимках, по информации собеседника портала, можно было заметить строительство новой железнодорожной линии. Подобная активность, как отмечало Defence One, была зафиксирована в Абхазии перед конфликтом 2008 года.
До этого внимание на военную активность России в Калининградской области обращал также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью РБК он сообщал, что представители Североатлантического блока замечают, что в последние несколько лет "Россия милитаризует Калининградскую область". Там, как указывал глава альянса, в частности, были размещены новые современные средства вооружения.
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