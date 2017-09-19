«Калашников — это в какой-то степени Кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России», — сказал министр.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал автомат Калашникова «символом надежности». По его мнению, именно надежность сделала этот автомат самым массовым стрелковым оружием.
В Москве 19 сентября проходила церемония открытия памятника Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. Он был установлен 16 сентября. Автором памятника стал Салават Щербаков, который также является скульптором памятника князю Владимиру.
Ранее полиция задержала у памятника Калашникова человека с плакатом «Конструктор оружия = смерти конструктор». По словам активиста, он выступал против «пропаганды военной мощи России».
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