Ранее 23 января премьеру фильма потребовали перенести из-за осквернения в нем «исторических символов».

Накануне состоялся общественный просмотр картины, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. После просмотра «ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения».

По словам члена Общественного совета при Минкультуры Павла Пожигайло, премьеру фильма, намеченную на 25 января, предложили перенести на полгода из-за празднования 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. «В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — сказал Пожигайло.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков попросил проверить фильм на экстремизм. Кроме него, обращение подписали председатель Общественного совета при Минкультуры писатель Юрий Поляков, первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко, директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и другие, сообщает ТАСС.

Идею о запрете фильма в России прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее выступавшая против проката фильма «Матильда». Она назвала критиков «Смерти Сталина» «прозревшими». «Плохо, что не вовремя. Дискуссия о фильме, который никто не видел, привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы», — сказала Поклонская, передает корреспондент Дождя.

Фильм «Смерть Сталина» снял режиссер Армандо Иануччи. В нем рассказывается о борьбе за власть приблеженных Сталина после его смерти. Прокатчиком фильма в России выступает компания «Вольга».

Эта же компания приобрела права на прокат фильма «Приключения Паддингтона 2». Премьеру этой картины Минкультуры перенесло за день до начала проката. В ведомстве утверждают, что заранее предупредили об этом кинотеатры и прокатчиков. Они обвиняют Минкультуры в грубом вмешательстве в сферу.