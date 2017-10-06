«В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте», — сказал Милонов.

Депутат считает, что подобные операции противоречат «сути медицины», потому что они сокращают срок жизни и приводят к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что желающие сменить пол люди нуждаются не в операциях, а в психологической помощи.

В пресс-службе Милонова уточнили, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.

В апреле Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете доступа к социальным сетям детям младше 14 лет. В Госдуме инициативу депутата не одобрили и попросили не спешить с ее повторным внесением.