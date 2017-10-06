Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения операций по смене пола в России. Об этом "Дождю" сообщила пресс-служба депутата.
© Scanpix

«В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте», — сказал Милонов.

Депутат считает, что подобные операции противоречат «сути медицины», потому что они сокращают срок жизни и приводят к проблемам со здоровьем. Он подчеркнул, что желающие сменить пол люди нуждаются не в операциях, а в психологической помощи.

В пресс-службе Милонова уточнили, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания.

В апреле Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете доступа к социальным сетям детям младше 14 лет. В Госдуме инициативу депутата не одобрили и попросили не спешить с ее повторным внесением.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

Посадка 500-местного Airbus A30 во время урагана попала на видео (6)

500-местный самолет авиакомпании Emirates был снят во время...

Кремль и Каракас: братья по нефти и оружию навеки? (2)

Россия - один из важных кредиторов и инвесторов в...

В штаб Навального в Москве пришли с обыском (1)

В московский штаб политика Алексея Навального пришли с...

Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России (3)

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил...

Песков прокомментировал информацию о планах отсрочить выдвижение Путина

Информация о том, что Владимир Путин объявит о планах...

TOP новостей

Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (22)

Глава находящейся в госуправлении литовской...

В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (342)

В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....

Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе на борту самолета Ryanair освобожден (1)

Подозреваемый, из-за звонка которого о бомбе на борту...

Работа в министерствах: где зарплаты самые большие (21)

Число работников в разных министерства Литвы...

Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (14)

После того, как Литва в следующем году доведет...