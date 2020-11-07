Актер Михаил Ефремов, осужденный к 7,5 годам колонии из-за участия в ДТП, в пятницу, 6 ноября, был отправлен к месту отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Конкретное исправительное учреждение при этом названо не было.
"Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбытия наказания", - позже сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. В Белгородской области расположены пять исправительных колоний, из них только одна - ИК-4 в городе Алексеевка - предназначена для впервые осужденных мужчин. В прошлом году в этой колонии отбывали наказание по делу о драках футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремов решил отбывать наказание в хозотряде при Следственном изоляторе №5 в Москве. "На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии", - отметила Литвинович в этой связи. По словам правозащитницы, хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании.
Приговор Михаилу Ефремову за ДТП
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд изменил наказание на 7,5 лет колонии.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и въехал в фургон службы доставки еды. Водитель фургона Сергей Захаров в результате аварии скончался. Как установило следствие, джип Ефремова в момент аварии был исправен, а сам актер находился в состоянии алкогольного опьянения.
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