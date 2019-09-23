Михаил Круг не должен был погибнуть: его планировалось только ограбить по заказу криминального авторитета, но все пошло не так

Вечером 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино, ворвались двое мужчин, решивших ограбить дом, и один из них нанес исполнителю смертельное ранение. По горячим следам раскрыть убийство не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью улик.

При изучении материалов уголовного дела в дальнейшем отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве преступления, а также причастности к нему ранее судимых и наркозависимых лиц. Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, и все жители поселка Мамулино.

В ходе следствия в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды "Тверские волки", действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член этой банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году после получения новой информации по делу об убийстве Агеев, приговоренный к пожизненному заключению за ряд заказных убийств, признался в нападении на дом Михаила Круга вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым.

Агеев рассказал, что инициатором нападения стал криминальный авторитет города Твери, известный в определенных кругах как "Лом" и погибший в 2006 году. Агеев и Веселов должны были вынести из дома певца антиквариат и ценности, самого же певца в это время не должно было быть дома. Заказчик рассчитывал на то, что Круг, обнаружив кражу, обратится к нему за помощью и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности после того, как авторитет "найдет" похищенное. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Веселов, не задумываясь, ударил тещу Круга, дважды выстрелил в самого певца из пистолета "ТТ", а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. Певец скончался в больнице от ран груди и живота.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал, что убил Веселова из мести в лесу Кимрского района Тверской области, так как был знаком с Кругом и являлся поклонником его творчества. В связи со смертью Веселова уголовное дело прекращено.

Между тем в пресс-службе следственного управления сообщили ТАСС, что обоснованность решения о прекращении уголовного дела будет проверена прокуратурой Тверской области. Собеседник агентства пояснил, что это стандартная процедура, в прокуратуру региона материалы уголовного дела еще не поступали.