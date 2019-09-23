Михаил Круг не должен был погибнуть: его планировалось только ограбить по заказу криминального авторитета, но все пошло не так

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области обнародовал подробности нашумевшего убийства певца Михаила Круга (настоящая фамилия - Воробьев). Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Вечером 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино, ворвались двое мужчин, решивших ограбить дом, и один из них нанес исполнителю смертельное ранение. По горячим следам раскрыть убийство не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью улик.

При изучении материалов уголовного дела в дальнейшем отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве преступления, а также причастности к нему ранее судимых и наркозависимых лиц. Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, и все жители поселка Мамулино.

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В ходе следствия в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды "Тверские волки", действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член этой банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году после получения новой информации по делу об убийстве Агеев, приговоренный к пожизненному заключению за ряд заказных убийств, признался в нападении на дом Михаила Круга вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым.

Агеев рассказал, что инициатором нападения стал криминальный авторитет города Твери, известный в определенных кругах как "Лом" и погибший в 2006 году. Агеев и Веселов должны были вынести из дома певца антиквариат и ценности, самого же певца в это время не должно было быть дома. Заказчик рассчитывал на то, что Круг, обнаружив кражу, обратится к нему за помощью и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности после того, как авторитет "найдет" похищенное. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Веселов, не задумываясь, ударил тещу Круга, дважды выстрелил в самого певца из пистолета "ТТ", а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. Певец скончался в больнице от ран груди и живота.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов рассказал, что убил Веселова из мести в лесу Кимрского района Тверской области, так как был знаком с Кругом и являлся поклонником его творчества. В связи со смертью Веселова уголовное дело прекращено.

Между тем в пресс-службе следственного управления сообщили ТАСС, что обоснованность решения о прекращении уголовного дела будет проверена прокуратурой Тверской области. Собеседник агентства пояснил, что это стандартная процедура, в прокуратуру региона материалы уголовного дела еще не поступали.

NEWSru.com
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