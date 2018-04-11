В связи с обострением ситуации вокруг Сирии корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов обратился к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву с просьбой прокомментировать происходящее.
Michailas Gorbačiovas
© Reuters / Scanpix

- Нынешнюю ситуацию некоторые уже сравнивают с карибским кризисом 1961 года. Вы согласны с такой оценкой?

- Надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Но тревога огромная. Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами.

- Что же делать?

- Прежде всего, вырваться из этого замкнутого круга мер и контрмер. Проявить политическую волю и отказаться от дальнейшей эскалации.

Следующий шаг: поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее "на полпути", но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны.

- О чем говорить?

- Две темы я уже предлагал в своих статьях и интервью — это стратегическая стабильность и обуздание гонки вооружений. Сейчас особенно актуальна еще одна проблема — предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники. Я уверен: войны никто не хочет, но такие инциденты в нынешней накаленной атмосфере могут привести к большой беде.

- Почему, на ваш взгляд, до сих пор этого не сделано и события развиваются в опасном направлении?

- Думаю, одна из причин — люди еще не осознали всей остроты ситуации и не надавили по-настоящему на лидеров. Нужна новая версия движения за мир. Не для того чтобы осуждать, взваливать вину на ту или другую сторону, а для того чтобы потребовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу.

Интерфакс
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