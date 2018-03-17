Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в российское Министерство иностранных дел, передает РИА ”Новости” со ссылкой на МИД.
© Shutterstock nuotr.

”Британский посол вызван в МИД”, — сообщили в министерстве.

Вероятно, вызов посла связан с обострением отношений между Россией и Великобританией, которое произошло из-за отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала, что вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

Gazeta.ru
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