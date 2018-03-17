”Британский посол вызван в МИД”, — сообщили в министерстве.

Вероятно, вызов посла связан с обострением отношений между Россией и Великобританией, которое произошло из-за отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала, что вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона.