Актер, продюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер боевых искусств Сигал неоднократно заявлял, что имеет русские, белорусские и бурятские корни, а в России чувствует себя как дома.
Теперь свою любовь его призвали доказать на практике.
"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, - говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook. - Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".
Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. "Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в дипведомстве. - В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН".
Комментируя свое назначение на должность спецпредставителя МИД РФ, Сигал в интервью RT заявил, что у него "всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше и лучше".
"Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!" - говорится в его заявлении.
Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство из рук президента РФ Владимира Путина в ноябре 2016 года.
Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Однако жить в РФ он не собирается. В марте 2017 года, прилетев в Россию в очередной раз, Сигал заявил, что ему "нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда".
"Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах", - объяснил Сигал, напомнив, что у него "семеро детей и они живут в разных местах по всему миру".
Сигал имеет гражданство США, России и Сербии.
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа РФ по гуманитарным отношениям с США
АААррруууу! pic.twitter.com/NoP9jeALFD— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 4 августа 2018 г.
Напомним, 26 июля Стивен Сигал принял участие в музыкальном фестивале "Жара", который прошел в Баку. На сцене он даже исполнил приличный блюз, а также спел песню дуэтом с Эмином. А под конец по-русски Сигал со сцены сказал: "Я люблю вас!".
Именно там представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в теплых чувствах к российскому актеру Сигалу и раскурила с ним "сигару мира".
"В Баку "Жара". Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом, - написала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook.
Сигал с новой подружкой pic.twitter.com/2efif1wKGO— Политхардкор (@ruzke_politota) 28 июля 2018 г.
Тела погибших в ЦАР журналистов направлены на экспертизу (3)
Следственный комитет России направил тела погибших в...
Подробности крушения Ми-8 в Красноярском крае: от вертолета ничего не осталось (10)
Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8АМТ в...
В России сделали операцию эмбриону без кесарева сечения. Как это стало возможным? (12)
В России впервые провели операцию на мозге эмбриона, не...
TOP новостей
Особенности работы в летний период: работы больше, деньги те же
Во время отпуска работника его работу в той или иной...
В Литве призывают проверять состояние здоровья детей перед началом учебного года (6)
По данным Государственной больничной кассы при...
Аэропорты Европы предупредили о катастрофической загруженности через 20 лет (6)
Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с сильной...
Бывшие политзаключенные и ссыльные призывают Россию впустить участников "Миссии Сибирь" (72)
Собравшись на слёт в субботу 4 августа, бывшие...
Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в бывшем Сталине (21)
Албания планирует построить первую на Западных...