Актер, продюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер боевых искусств Сигал неоднократно заявлял, что имеет русские, белорусские и бурятские корни, а в России чувствует себя как дома.

Теперь свою любовь его призвали доказать на практике.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, - говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook. - Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее".

Как пояснили в МИД РФ, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. "Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в дипведомстве. - В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН".

Комментируя свое назначение на должность спецпредставителя МИД РФ, Сигал в интервью RT заявил, что у него "всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше и лучше".

"Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!" - говорится в его заявлении.

Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство из рук президента РФ Владимира Путина в ноябре 2016 года.

Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. Однако жить в РФ он не собирается. В марте 2017 года, прилетев в Россию в очередной раз, Сигал заявил, что ему "нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда".

"Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съемок в Америке, Японии, Таиланде и других странах", - объяснил Сигал, напомнив, что у него "семеро детей и они живут в разных местах по всему миру".

Сигал имеет гражданство США, России и Сербии.

Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа РФ по гуманитарным отношениям с США АААррруууу! pic.twitter.com/NoP9jeALFD— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 4 августа 2018 г.

Напомним, 26 июля Стивен Сигал принял участие в музыкальном фестивале "Жара", который прошел в Баку. На сцене он даже исполнил приличный блюз, а также спел песню дуэтом с Эмином. А под конец по-русски Сигал со сцены сказал: "Я люблю вас!".

Именно там представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в теплых чувствах к российскому актеру Сигалу и раскурила с ним "сигару мира".

"В Баку "Жара". Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом, - написала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook.