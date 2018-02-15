"В результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства", - цитирует Захарову агентство "Интерфакс".

Представитель МИД отдельно подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а материалы в СМИ о гибели десятков и даже сотен российских военных она назвала "классической дезинформацией".

Отметим, что в поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), в настоящий момент значатся восемь человек. Сперва стало известно, что под огнем коалиции 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, нацбол Кирилл Ананьев, а также Владимир Логинов из Калининграда.

Накануне CIT опубликовала имена еще троих погибших бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслун Гаврилов из уральского поселка Кедровое, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась. При этом специалисты подчеркивали, что проверяют сведения еще о нескольких погибших, эта информация будет опубликована позднее.

Точное число погибших россиян под ударом коалиции в настоящий момент назвать практически невозможно. По разным данным, счет может идти на десятки и даже сотни "солдат удачи" из РФ. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали массово поступать наемники, пострадавшие 7 февраля в ходе провалившегося штурма удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор базы.

Напомним, как рассказывали в Центральном командовании ВВС США, в авиаударах (ВИДЕО) 7 февраля участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-артбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52. По данным Пентагона, американские военные уничтожили около 100 бойцов проправительственных сил Башара Асада.

Между тем бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" сообщал, что всеми погибшими под обстрелом были россияне, а вовсе не сирийские военные. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения ЧВК "Вагнер", - утверждал Стрелков.

В Кремле в среду не исключили возможности присутствия граждан РФ на территории Сирии, которые не относятся к Вооруженным силам России. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "в любом случае" граждане РФ "остаются гражданами Российской Федерации, что бы ни было".

Отметим, что наемники зачастую используются странами, поскольку в случае гибели они не портят официальной статистики.