МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии

Москва в связи с решением Германии выдворить из страны двух сотрудников посольства России в ФРГ пообещала принять аналогичные меры. "С учетом обстоятельств и претензий, которые предъявляются нашими партнерами, будет принято решение о реагировании зеркально", - сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в среду, 4 декабря.
В свою очередь в российском МИДе подтвердили "Интерфаксу", что Москва считает высылку "недружественным и безосновательным шагом" и примет ответные меры,.
Выдворение российских дипломатов
Как сообщил МИД Германии в среду в официальном заявлении, два сотрудника посольства России были объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Как говорится в документе, на фоне того, что федеральная прокуратура Германии с 4 декабря взяла на себя расследование данного преступления, а также учитывая, что многие факты говорят о том, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, правительство Германии продолжает со всей серьезностью настаивать на том, чтобы Россия начала содействовать в расследовании этого преступления.
Громкое убийство чеченца в Берлине
Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.
Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил о том, что "Вадим Соколов" - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через "Интерпол" в 2014 году.
МИД России пообещал ответить на высылку дипломатов из Германии
Москва считает высылку двух сотрудников посольства РФ...
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