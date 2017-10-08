Захарова давала интервью программе "Итоги недели" на канале НТВ. Она уверена, что RT преследуют по политическим мотивам: "Это особый случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США… После того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов и американских СМИ здесь, на территории РФ". (Цитата по ТАСС.)
Она подчеркнула, что частные СМИ можно преследовать на территории России так же, как государственные: "Никакой разницы, являются ли СМИ государственными, финансируются через небольшую, опосредованную цепочку по линии американских государственных органов, либо это частные - для нас этой разницы нет".
Захарова также заявила, что власти РФ никогда не использовали законодательство в отношении зарубежных корреспондентов с целью давления, цензуры или политического влияния.
Ранее о защитной ответной реакции в случае прекращения вещания RT в США говорила главный редактор Маргарита Симоньян. Она назвала этот сценарий худшим среди возможных и подчеркнула, что ей этого как журналисту не хочется.
CNN под угрозой
В пятницу Роскомнадзор напомнил, что ведомство имеет право приостановить лицензию компании-вещателя телеканала CNN International в России на период в три месяца, если компания не устранит в установленные сроки выявленные нарушения.
РИА "Новости" тогда сообщало, что CNN может остаться без лицензии к 11 октября.
На неделе компания "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, предоставила в Роскомнадзор уведомление об устранении нарушений. Специалисты проводят анализ записи эфира для подтверждения данного факта, отчиталось ведомство.
Проблемы RT в США
Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. 11 сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.
4 октября телеканал RT убрали из премиальной выдачи видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Произошло это вскоре после того, как конгресс выразил намерение опросить представителей Google в связи с возможным размещением рекламы со связанных с RT аккаунтов. Другие интернет-гиганты - Facebook и Twitter - уже предоставили такую информацию.
Параллельно с этим в палате представителей конгресса США обсуждается проект новых требований к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.
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