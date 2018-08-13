"Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По ее мнению, США вводят новые ограничительные меры из-за потери ресурсов дальнейшего развития, которых "им хватало для выхода из регулярных кризисов". "Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", - сказала представитель российского МИД.

8 августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу с 22 августа. Второй - через 90 дней, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Информация об этом вызвала панику на российских биржах и резкое снижение курса рубля к доллару и евро. Подешевели и акции российских компаний.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что при помощи санкций США пытаются добиться от России "более надлежащего поведения".

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразил категорическое неприятие новых санкций. Министр подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление того, что к отравлению причастна Россия, говорится в сообщении МИД.