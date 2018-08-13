Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции, которые США собирается ввести против РФ из-за "дела Скрипалей". Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе визита в Сербию.
Marija Zacharova
© Sputnik / Scanpix

"Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По ее мнению, США вводят новые ограничительные меры из-за потери ресурсов дальнейшего развития, которых "им хватало для выхода из регулярных кризисов". "Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", - сказала представитель российского МИД.

Статьи по теме:
В порту Херсона из-за украинских санкций застрял российский танкер  (9)
США объяснили цель введения новых санкций в отношении России  (202)

8 августа Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций вступит в силу с 22 августа. Второй - через 90 дней, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Санкции подразумевают запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. Информация об этом вызвала панику на российских биржах и резкое снижение курса рубля к доллару и евро. Подешевели и акции российских компаний.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что при помощи санкций США пытаются добиться от России "более надлежащего поведения".

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразил категорическое неприятие новых санкций. Министр подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление того, что к отравлению причастна Россия, говорится в сообщении МИД.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Санкции на космос: что приготовили США России (29)

Госдепартамент США сообщил, что новые антироссийские...

Посольство России назвало "драконовскими" новые санкции США (233)

США ввели "драконовские" санкции против России под...

В ожидании "санкций из ада" рубль слабеет, а иностранцы продают российский госдолг (26)

Предложенные сенаторами США санкции в отношении...

Россия

В Госдуме РФ предложили уточнить понятие "колбаса" (9)

Если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, ее...

МИД России анонсировал зеркальный ответ на новые санкции США (14)

Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые...

В Якутии найдена уникальная туша небольшого взрослого мамонта

Туша взрослого мамонта небольшого размера обнаружена...

ФСИН опровергла сообщения о том, что Олег Сенцов покинул колонию (9)

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла...

ФСИН опровергла информацию об ухудшении здоровья Олега Сенцова (1)

Дефицита массы тела у находящегося в колонии...

TOP новостей

Lietuvos įtakingiausi

Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (121)

Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...

Семья из Беларуси довольна переменами в Паланге: "Еще бы цены чуть пониже" (3)

Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на...

Внимание рекламе Вильнюса, как точки G Европы, уделили и в передаче Джона Оливера (11)

Известный американский комик Джон Оливер в своей...

Литовский консерватор предлагает не пускать в Литву российского исполнителя Тимати (33)

Представитель фракции консерваторов в Сейме Литвы...

Топ-100 евродепутатов – без представителей Литвы, худшую оценку получил Томашевский (9)

Согласно данным интернет-сайта, который анализирует...