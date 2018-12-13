МИД РФ потребовал от Японии учитывать условия СССР по Курильским островам

"Исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года", — сказала она.
Обе записки касаются заключения между Японией и США договора о безопасности, который закреплял оборонный союз между двумя странами и узаконил присутствие военных США на территории Японии.
Проблема мирного договора
Вторая мировая война официально закончилась подписанием Сан-Францисского мирного договора с Японией в 1951 году. Однако советская делегация отказалась его подписывать, мотивируя это тем, что в документе не были учтены интересы Москвы. В частности, не были признаны права СССР на принадлежавшие до войны Японии территории.
Спустя пять лет Москва и Токио подписали совместную декларацию, которой прекращалось состояние войны между двумя странами. В документе был прописан отказ от взаимных претензий, а СССР также согласился передать Японии часть Курильской гряды — остров Шикотан и гряду Хабомаи.
Записки советского правительства
В 1960 году Япония и США подписали договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, который фиксировал военный союз между двумя странами. Советское правительство в записках отмечало, что японо-американский договор о безопасности «серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана». В Москве сочли, что военный союз с США лишает Японию независимости, из-за чего «невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана».
СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил
ПОЛИТИКА
В заключение говорится, что два острова могут быть переданы Японии только при двух условиях: выводе американского контингента и заключении мирного договора.
Во второй, февральской, записке Москва подтверждает свою прежнюю позицию: японо-американский договор противоречит обещаниям, которые Токио дал в советско-японской декларации 1956 года.
Заявления Путина и Абэ
В 2018 году Россия и Япония активизировали обсуждения вопроса мирного договора. Так, в сентябре президент Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий. А оставшиеся проблемы страны, «как друзья», решат потом, сказал он.
Однако позиция премьера Синдзо Абэ после этого не поменялась. Выступая в конце октября перед парламентом, он подтвердил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы. Японские СМИ тем не менее сообщали, что в Токио стремятся активизировать переговоры с Россией по этому вопросу и добиться передачи островов в 2019 году.
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