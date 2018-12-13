МИД РФ потребовал от Японии учитывать условия СССР по Курильским островам

Россия считает, что в переговорах с Японией по заключению мирного договора должна учитываться вся дипломатическая переписка по этому вопросу, включая памятные записки правительства СССР, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Kurilai
© Dalia Dokšaitė

"Исходим из необходимости учета всей имеющейся дипломатической переписки, включая памятные записки правительства Советского Союза от 27 января и 24 февраля 1960 года", — сказала она.

Обе записки касаются заключения между Японией и США договора о безопасности, который закреплял оборонный союз между двумя странами и узаконил присутствие военных США на территории Японии.

Статьи по теме:
Опрос: рекордное число россиян поддержали передачу Курил Японии  (43)
Япония пообещала не размещать военные базы США на Южных Курилах, если Россия их ей наконец передаст  (51)

Проблема мирного договора

Вторая мировая война официально закончилась подписанием Сан-Францисского мирного договора с Японией в 1951 году. Однако советская делегация отказалась его подписывать, мотивируя это тем, что в документе не были учтены интересы Москвы. В частности, не были признаны права СССР на принадлежавшие до войны Японии территории.

Спустя пять лет Москва и Токио подписали совместную декларацию, которой прекращалось состояние войны между двумя странами. В документе был прописан отказ от взаимных претензий, а СССР также согласился передать Японии часть Курильской гряды — остров Шикотан и гряду Хабомаи.

Записки советского правительства

В 1960 году Япония и США подписали договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, который фиксировал военный союз между двумя странами. Советское правительство в записках отмечало, что японо-американский договор о безопасности «серьезно затрагивает положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана». В Москве сочли, что военный союз с США лишает Японию независимости, из-за чего «невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана».

СМИ узнали об обещании Абэ не размещать базы США при передаче Курил
ПОЛИТИКА
В заключение говорится, что два острова могут быть переданы Японии только при двух условиях: выводе американского контингента и заключении мирного договора.

Во второй, февральской, записке Москва подтверждает свою прежнюю позицию: японо-американский договор противоречит обещаниям, которые Токио дал в советско-японской декларации 1956 года.

Заявления Путина и Абэ

В 2018 году Россия и Япония активизировали обсуждения вопроса мирного договора. Так, в сентябре президент Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий. А оставшиеся проблемы страны, «как друзья», решат потом, сказал он.

Однако позиция премьера Синдзо Абэ после этого не поменялась. Выступая в конце октября перед парламентом, он подтвердил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы. Японские СМИ тем не менее​ сообщали, что в Токио стремятся активизировать переговоры с Россией по этому вопросу и добиться передачи островов в 2019 году.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Японский остров у побережья Хоккайдо в районе Курил скрылся под водой (2)

Япония обнаружила, что ее территориальные воды около...

Российские СМИ: Япония отвергла предложение Путина; моста на Сахалин не будет (2)

В обзоре российских газет за 13 сентября: Россия и...

Путин предложил до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией (29)

Президент РФ Владимир Путин предложил...

Россия

Кадыров попросил не мешать и дать больше денег (1)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу...

МИД РФ потребовал от Японии учитывать условия СССР по Курильским островам

Россия считает, что в переговорах с Японией по...

"Россия 24" объяснилась насчет ряженого робота: так было задумано, но никто не понял (3)

Телеканал "Россия 24" объяснился по поводу репортажа...

"Левада-центр": половина россиян назвала Путина ответственным за проблемы в стране (15)

Более половины россиян (55%) считают, что президент РФ...

РФ зеркально высылает словацкого дипломата после скандала с россиянином-"шпионом"

Россия объявила персоной нон грата военного дипломата...

TOP новостей

Обмен критикой: президент - о "бульдозере" и кризисе, премьер - о "тюльпановой почте" (8)

Премьер -министр Литвы в четверг заявил, что политику...

Предложение Кубилюса премьер-министру: стоит вернуться к вопросу налога на недвижимость (11)

После того как снизились налоги на труд в Литве...

Представлен проект национального стадиона в Вильнюсе  в комплекте - канатная дорога (16)

Компания Vilniaus nacionalinis stadionas , которую для участия в...

Вильнюс – седьмой среди небольших перспективных городов мира (4)

Литовская столица Вильнюс впервые попала в список...

Никаких исключений: из Лукишкской тюрьмы заключенных переведут в другие колонии (1)

До 31 декабря 2019 года больше 600 заключенных из...