В пресс-службе Министерства иностранных дел подчеркнули, что Россия соблюдает санкционный режим против Северной Кореи. Кроме того, в МИД РФ отметили, что нет полного запрета на поставку нефтепродуктов в КНДР.
Russian Foreign Ministry
© A.Didžgalvio nuotr.

Россия "в полном объёме" соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили агентству "РИА Новости" в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили, что, согласно санкциям Совета безопасности ООН, существуют квоты на поставку продуктов нефтепереработки в КНДР, однако нет полного запрета. Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет специальный комитет, - пояснили в МИД.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские танкеры снабжают Северную Корею нефтепродуктами, несмотря на ужесточение санкций в отношении КНДР Совбезом ООН. В то же время не было данных, подтверждающих участие российских властей в этих действиях.

Deutsche Welle
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