Официальный представитель МИД России Мария Захарова требует остановить в Литве "полицейский произвол и преследования по политическим мотивам".
Marija Zacharova
© Sputnik / Scanpix

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии утверждает, что "в Литве набирает обороты начатая в конце прошлого года кампания по преследованию неугодных политиков и общественных деятелей".

Без ссылки на источник информации Мария Захарова сообщила об обыске, якобы проведенном в квартире главы общественной организации "Забытые солдаты" В.Орлова. Представитель МИД России утверждает, что во время обыска были нарушены элементарные процессуальные нормы, в частности, отсутствовали понятые, свидетели и адвокат.

Мария Захарова, квалифицируя действия в отношении В.Орлова "как грубую провокацию в рамках развернутой в Литве истерии", призвала "профильные международные и европейские структуры" дать объективную оценку неприемлемой ситуации с правами человека в Литве.

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