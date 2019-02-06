Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии утверждает, что "в Литве набирает обороты начатая в конце прошлого года кампания по преследованию неугодных политиков и общественных деятелей".
Без ссылки на источник информации Мария Захарова сообщила об обыске, якобы проведенном в квартире главы общественной организации "Забытые солдаты" В.Орлова. Представитель МИД России утверждает, что во время обыска были нарушены элементарные процессуальные нормы, в частности, отсутствовали понятые, свидетели и адвокат.
Мария Захарова, квалифицируя действия в отношении В.Орлова "как грубую провокацию в рамках развернутой в Литве истерии", призвала "профильные международные и европейские структуры" дать объективную оценку неприемлемой ситуации с правами человека в Литве.
МИД РФ обнаружил в Литве "полицейский произвол" (69)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова...
Стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Путина (6)
Белорусский и российский лидеры Александр Лукашенко и...
СК РФ закрыл уголовное дело против обвинявшейся в разжигании ненависти к "мужикам" феминистки (2)
Следственный комитет в Омской области прекратил...
Организаторов митинга "Он нам не царь" в Петербурге обязали заплатить 7 млн рублей (9)
Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск городской...
В Астрахани судят за педофилию двух единороссов — экс-депутатов облдумы (29)
В Астрахани в закрытом режиме начался судебный процесс...
TOP новостей
Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (3)
Правительство Литвы на заседании решило отложить...
Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет
Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (11)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром, премьер ответил в "Фейсбуке" (17)
Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...
Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (12)
Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...