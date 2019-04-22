Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина может осуществить перезагрузку. Об этом она написала в Facebook.
Marija Zacharova
© Sputnik / Scanpix

"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - утверждает Захарова.

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21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.


По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.

Порошенко поздравил Зеленского с победой.

Украинская правда
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