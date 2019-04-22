"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - утверждает Захарова.
21 апреля в Украине выбирали президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
По результатам национального экзит-пола Зеленского поддержали 73% респондентов, а действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5%.
Порошенко поздравил Зеленского с победой.
МИД РФ о результатах выборов: Украина теперь может сделать "перезагрузку" (18)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова...
Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет (34)
Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду...
В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным (6)
Спортивные клубы ряда московских вузов предложили...
В Подмосковье в канун Песаха подожгли иешиву "Торат Хаим" (12)
Иешива "Торат Хаим" была подожжена в пятницу в...
TOP новостей
Глава МИД Литвы: надеемся, что курс Украины не изменится (271)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Четверть жителей Литвы считает, что экономическое положение в стране ухудшилось (20)
Четвёртая часть опрошенных полагает, что в течение...
К Литве приближается антициклон: ожидается 25 градусов тепла, ливни и грозы (1)
На второй день Пасхи в Литву придёт новый антициклон с...
Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (7)
В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...
Зеленского поздравили Лукашенко и Янукович, а Кадыров пожелал "удачи в единении народов Украины и России" (6)
Лидер Чечни Рамзан Кадыров пожелал победителю...