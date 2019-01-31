Тогда речь шла о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Но сейчас Карасин утверждает, что договоренности были неправильно поняты:
"Об этом и речи не может быть, – сказал представитель МИД РФ агентству ТАСС. – Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает".
По его словам, приглашение было "одноразовым":
"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что
если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы
посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", – подчеркнул он.
18 января глава МИД ФРГ Хайко Маас передал представителям России документы с предложениями по Керченскому проливу, в российском дипломатическом ведомстве тогда заявили, что "будут их изучать".
Идея отправить международных наблюдателей в Керченский пролив появилась в декабре на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, где Путин обсуждал захват российскими пограничниками 24 украинских моряков с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сам захват произошел 25 ноября: три украинских корабля (бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу") сначала протаранили, а затем обстреляли силы российских военных. По утверждению украинских властей, это произошло уже после того, как корабли покинули 12-мильную зону у берегов России – то есть вне территории, которую Россия после аннексии называет своей.
Сейчас большинство захваченных моряков находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Украина и сами они настаивают на том, что являются военнопленными, но в России им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что "оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет", и что речь идет "о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы РФ иностранными гражданами".
Лидеры Германии и Франции требуют от России "безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех судов через Керченский пролив", в том числе и для украинских судов.
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