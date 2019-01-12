МИД РФ назвал главное условие для мирного договора с Японией

Министерство иностранных дел России назвало главное условие для урегулирования отношений с Японией. "Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", - сообщает пресс-служба МИД РФ в пятницу, 11 января.
Rusija Kurilų salose pastatė naujas kareivines
© Reuters / Scanpix

"Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", - отмечает внешнеполитическое ведомство. Его заявление сделано в преддверии визита в Москву 12-15 января министра иностранных дел Японии Таро Коно, который проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Эта встреча пройдет в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Помимо прочего, Коно и Лавров обсудят "дальнейший график политического диалога, перспективы развития торгово-экономического и иного практического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня", говорится в сообщении МИД РФ.

Спор России и Японии о Курильских островах

Россия (как правопреемница СССР) и Япония не могут подписать мирное соглашение с 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Это связано с территориальным спором вокруг южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате.

Deutsche Welle
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