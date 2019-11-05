МИД РФ выразил "крайнее недоумение" в отношении действий Эстонии, руководство которой отказало российскому судну "Академик Примаков" в заходе в территориальные воды Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА "Новости".
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По словам Захаровой, такое решение Таллина "вызывает крайнее недоумение", поскольку в этом году "Академик Примаков" дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны. "На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин", - сказала Захарова.

По данным МИД, за последнее время это третий случай, когда Таллин отказывается пропускать российские самолеты и суда. Так, в начале октября Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии: имя зампреда Захарова не уточнила. В апреле Таллин не пропустил в свои воды российское учебное судно "Седов". Парусник совершал плановый заход в Эстонию и должен был оказаться там 13-14 апреля.

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Решение не пускать "Седов" местные дипломаты объяснили тем, что на его борту были курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который находится в Крыму. Власти Эстонии посчитали, что допуск судна будет противоречить политике непризнания Крыма частью России. По этой же причине в свои территориальные воды парусник затем не пропустила Польша.

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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