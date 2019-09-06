5 сентября 1944 года СССР объявил Болгарии войну. До этого времени Болгария лояльно относилась к Германии, хотя соблюдала нейтралитет. Новое, демократическое правительство добивалось вывода вермахта из страны или его разоружения, позволило немцам затопить в Черном море 74 военных немецких корабля. Несмотря на это и на то, что София собиралась объявить Германии войну, Красная армия 8 сентября заняла Болгарию. А 9 сентября несколько офицеров и коммунистов свергли законное болгарское правительство. 45 лет страна оставалась верным сателлитом Москвы. И вплоть до 1989 года всю прошедшую историю в Болгарии толковали точно также как и в Советском Союзе: "Победоносная Красная Армия освободила Болгарию от фашизма".

После развала СССР отношения с Болгарией оставались довольно теплыми. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в связи с международными санкциями против России отмечал, что "прагматизм требует, чтобы мы строили с ней нормальные отношения". Нынешнее правительство в Софии хотя и поддерживает санкции, но одновременно хочет участвовать и в российских энергетических проектах и дистанцируется от обвинений, которые западные страны выдвигают против Москвы в связи с покушением на Сергея Скрипаля. Со своей стороны Москва неоднократно указывала, что не ждет от Софии недружественных жестов.

Но летом 2019 года все резко изменилось. Все началось с выставки...

К 75-летию со дня событий 1944 года в русском культурном центре в Софии готовили к открытию 9 сентября выставку под названием "Освобождение Болгарии". По словам ее организаторов, это болгарский вариант выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма". Однако болгарское министерство иностранных дел выразило несогласие с такой постановкой вопроса, опубликовав ноту протеста в необычно резком тоне: "Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских странах". МИД Болгарии призвал российское посольство "не поддерживать сомнительный исторический тезис про "освобождение".

Для многих в России такая реакция оказалась неожиданной, так как действия Болгарии, входящей в ЕС и НАТО, в отношении РФ всегда отличались осторожностью. Так что нота болгарского МИДа вызвала бурную реакцию.

В посольстве России в Болгарии официально выразили недоумение, отметив, "обескуражены" тем, что такие заявления делаются до ознакомления с экспозицией, цель которой - исключительно ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ, говорится на официальной странице посольства в Facebook.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отрицание роли СССР в освобождении Европы от нацизма исторической ложью, слепотой и неблагодарностью, которые граничат с кощунством. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Сергей Железняк объявил, что такое заявление Софии является очередным звеном в "развязанной западными русофобами антироссийской кампании, направленной на дискредитацию исторической миссии нашей страны в борьбе с фашизмом". Сенатор Франц Клинцевич сказал, что теперь Софии остался "только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига". А экс-сенатор Александр Торшин вообще рекомендовал разорвать дипотношения: "Надо срочно отзывать нашего посла из этой страны и, если не извинятся - рвать отношения! Сколько же мы, русские, это будем терпеть!" - написал он в своем Twitter.

Научный директор Российского военно-исторического общества (его возглавляет министр культуры РФ Владимир Мединский) Михаил Мягков заявил официальному агентству ТАСС, что правящие элиты Болгарии пытаются забыть историю Великой Отечественной войны и принизить роль Советского Союза в деле освобождения страны от нацизма. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил РИА "Новости", что обвинения Москвы в установлении в Болгарии оккупационного режима неприемлемы, и потребовал от болгарского президента назвать такие обвинения аморальными. Исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский обвинил МИД Болгарии в непрофессионализме из-за слов о "полувековых репрессиях" и сослался на "подлинные исторические документы".

Однако болгарские историки смотрят на эти исторические документы несколько иначе.

Профессор Пловдивского университета Людмил Спасов заявил в интервью Deutsche Welle, что СССР именно оккупировал Болгарию: "В последующие 50 лет в Болгарии правили марионетки Москвы, которые неоднократно ставили под вопрос само существование болгарского государства. Я имею в виду попытки присоединить Болгарию в качестве седьмой республики к Югославии или 16-й республики - к СССР".

Профессор Софийского университета Калин Янакиев подчеркивает, что многие болгары до сих пор неверно интерпретируют события после 9 сентября 1944 года: "В сравнении с другими странами, такими как Польша, Чехия или Венгрия, в Болгарии советская агрессия все еще не осмыслена - многие люди все еще испытывают ностальгию по "социализму", все еще ведутся споры о том, что именно должны учить школьники об этом ужасном и унизительном отрезке болгарской истории".