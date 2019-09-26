Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил один из заявителей акции председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев на своей странице в Facebook.

"Формальная причина отказа - в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Это просто наглая и глупая ложь", - указал политик.

По словам Нечаева, "мэрия неформально предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях", но организаторы отказались.

Планировалось, что акция, которая должна была состояться 6 октября, пройдет по символическому маршруту: от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв террора. На акции активисты намерены потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращение политических репрессий в современной России". "Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий могут только люди, лишенные исторической памяти и совести", - уверен Андрей Нечаев.

Организаторы заявили, что опротестует решение московской мэрии в суде и ответят на отказ "подготовкой двух публичных акций".

Вопреки мнению КС

В июне Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления". Согласно постановлению КС, власти обязаны направить организатору предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению митинга, напоминает агентство "Интерфакс".