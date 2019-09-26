Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил один из заявителей акции председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев на своей странице в Facebook.
"Формальная причина отказа - в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Это просто наглая и глупая ложь", - указал политик.
По словам Нечаева, "мэрия неформально предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях", но организаторы отказались.
Планировалось, что акция, которая должна была состояться 6 октября, пройдет по символическому маршруту: от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв террора. На акции активисты намерены потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращение политических репрессий в современной России". "Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий могут только люди, лишенные исторической памяти и совести", - уверен Андрей Нечаев.
Организаторы заявили, что опротестует решение московской мэрии в суде и ответят на отказ "подготовкой двух публичных акций".
Вопреки мнению КС
В июне Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления". Согласно постановлению КС, власти обязаны направить организатору предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению митинга, напоминает агентство "Интерфакс".
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"
"Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий...
"В ванной сломали шею": в Москве убили террористку "ЛНР" из Ивано-Франковска (18)
В Москве была найдена мертвой Екатерина Токаренко,...
В Барнауле "Боинг" совершил жесткую посадку Пострадали больше 50 человек
В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку "Боинг...
Глава Роскосмоса Рогозин сообщил, что ему тоже не дали визу в США
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил утром 26...
Мадуро прилетел к Путину. О чем они говорили в Кремле? (8)
Николас Мадуро , чьи полномочия президента Венесуэлы...
TOP новостей
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (212)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)
В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...
Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)
Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...
Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)
Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...