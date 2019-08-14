Мэрия Москвы согласовала проведение в воскресенье, 25 августа митинга на проспекте Сахарова численностью 100 тысяч человек, заявил замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник.
Protestas Maskvoje
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Уведомление о проведение акции на Сахарова 25 августа подавала Либертарианская партия. Речь шла о проведении шествия от Страстного бульвара с последующим митингом на проспекте.

В мэрии заявили, что «довели» до организаторов «обоснованные предложения» о проведении митинга без шествия. Либертарианцы пока не сообщили, согласны ли на условия мэрии; пресс-секретарь партии Александр Гуд сказал, что ему предложение мэрии «что-то напоминает».

На выходные 24-25 августа запланированы еще несколько акций протеста. Соратники Дмитрия Гудкова подали уведомления о митингах или шествиях на Сахарова или на площади Победы в субботу; в тот же день муниципальные депутаты хотят провести митинг на Большой Якиманке и шествие по Тверской.

В Москве с середины июля каждую субботу проходят акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против уголовного преследования протестующих. Последний митинг на проспекте Сахарова, который был согласован с властями, собрал, по данным «Белого счетчика», не менее 50 тысяч человек.

Медуза
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