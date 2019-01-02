Парк Горького. Гимн после новогодних курантов. Мост рухнул. pic.twitter.com/4kEKcjNx9N— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) December 31, 2018
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о происшествии в твиттере и пообещал разобраться в причинах случившегося:
На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 31, 2018
"Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", – написал он на своей странице в твиттере в ночь на вторник.
Позже он объявил, что директор Парка Горького Марина Люльчук будет уволена, а все пострадавшие, "несмотря на то, что большинство не москвичи", получат компенсации – 500 тыс. рублей:
Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2019
По сообщению пресс-службы парка, за медпомощью в результате инцидента обратились 13 человек, но тяжело раненых среди них нет (некоторые раненые сообщили о переломах и ушибах). Мост рухнул во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений, люди упали с высоты около пяти метров.
Благоустройство Парка Горького активно рекламируется на сайте мэрии Москвы, а сам парк называется "лучшим в городе" по итогам устроенных властями голосований "Влюбиться в Москву", "Самый живописный парк", "Любимый парк для пеших прогулок", "Любимый парк для занятий спортом" и других.
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