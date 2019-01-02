В московском Парке Горького в новогоднюю ночь обрушился пешеходный переход над катком, на котором в этот момент находились несколько сотен человек. Несколько человек пострадали и были отправлены в больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о происшествии в твиттере и пообещал разобраться в причинах случившегося:

"Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся", – написал он на своей странице в твиттере в ночь на вторник.

Позже он объявил, что директор Парка Горького Марина Люльчук будет уволена, а все пострадавшие, "несмотря на то, что большинство не москвичи", получат компенсации – 500 тыс. рублей:

По сообщению пресс-службы парка, за медпомощью в результате инцидента обратились 13 человек, но тяжело раненых среди них нет (некоторые раненые сообщили о переломах и ушибах). Мост рухнул во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений, люди упали с высоты около пяти метров.

Благоустройство Парка Горького активно рекламируется на сайте мэрии Москвы, а сам парк называется "лучшим в городе" по итогам устроенных властями голосований "Влюбиться в Москву", "Самый живописный парк", "Любимый парк для пеших прогулок", "Любимый парк для занятий спортом" и других.

"Настоящее время"
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