Мэр Москвы рекомендовал не ходить на парад Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 мая, рекомендовал жителям столицы не посещать официальные мероприятия в День России 12 июня, а также запланированный на 24 июня парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору", - подчеркнул градоначальник. "Никакой массовки, зрителей там не должно быть", - добавил он. По словам Собянина, массовые мероприятия в городе пока запрещены.

Он также призвал пока не приезжать в столицу из других городов.

"Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость - приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки", - отметил Собянин. Он также посоветовал работодателям оставить по максимуму сотрудников на удаленной работе.

В Москве официально отменена самоизоляция

Заявление столичного мэра последовало, несмотря на то, что с 9 июня в Москве официально отметили самоизоляцию и пропускной режим, а также разрешили всем, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, без ограничений выходить на улицу.

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования с начала эпидемии в столице составило 201 221, от последствий COVID-19 за весь период наблюдений скончались 3138 человек. При этом на 11 июня в активной фазе заболевание находилось у 82 314 человек.

Власти ряда российских регионов и отдельных городов отказались от проведения парадов 24 июня в связи сохраняющейся угрозой распространения инфекции.