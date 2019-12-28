Российский стилист и шоумен Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. Как сообщил правозащитный центр "Мемориал" в пятницу, 27 декабря, его сотрудники помогли Звереву с составлением жалобы в ЕСПЧ.
"Весной 2019 года Зверев выступал против строительства завода по розливу питьевой воды в посёлке Култук на берегу озера Байкал. Сегодня он обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) Конвенции", - говорится в сообщении "Мемориала". Указывается, что жалобу в ЕСПЧ готовили юристы Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.
Звереву вменили проведение пикета там, где это делать запрещено, - в непосредственной близости к Кремлю, резиденции президента России. В свою очередь юристы Зверева указывали, что пикет проводился не на самой Красной площади, но рядом с ней, а определение "в непосредственной близости от Московского Кремля" нигде четко не прописано. Пикет Зверева был мирным, затрагивал общественно важную проблему и не представлял никакой угрозы для общественного порядка, утверждают в "Мемориале". Жалобы стилиста на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами.
Сотрудницу МВД уволили за подписку на Instagram Навального (1)
Сотрудницу московской конной полиции уволили из МВД за...
Самая богатая женщина России в розыске. Что известно о деле Батуриной
Мировой суд в Калмыкии объявил в розыск бывшую...
"Мемориал" составил для Сергея Зверева жалобу в ЕСПЧ
Стилисту Сергею Звереву присудили штраф за пикеты...
Житель Омска заявил, что ему подбросили наркотики. После этого его нашли без головы (6)
Житель Омска Дмитрий Федоров найден мертвым на...
TOP новостей
Литовский город, в котором цены на рождественской ярмарке не кусаются (3)
В межпраздничный период жители Друскининкай и гости...
Какие перемены ждут жителей Литвы: с Нового года меняются налоги (18)
Информационное агентство ELTA представляет жителям...
Молодой пограничник о своем выборе и его цене: одним патриотизмом сыт не будешь
В основе профессии пограничника лежит красивая идея...
Компания каунасцев объехала 53 рождественские елки в Литве и выбрала самую красивую (16)
Нарядные рождественские елки в разных городах и других...
Правительство Литвы хочет передать весь автопарк бюджетных учреждений одному ведомству (6)
Правительство Литвы хочет передать администрирование...