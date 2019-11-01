Правозащитный центр "Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы был оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Информация об этом появилась на сайте организации в пятницу, 1 ноября. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на "Мемориал" и его сотрудников с 22 октября, составила один миллион рублей.

Сегодня в России работают два юридических лица под названием "Мемориал". Как пояснила в четверг DW по телефону юрист "Мемориала" Тамилла Иманова, штраф в размере 300 тысяч рублей, о котором стало известно 1 ноября, касался межрегиональной общественной организации Правозащитный центр "Мемориал" (ПЦ "Мемориал"). Основанием для этого стало отсутствие маркировки "иноагента" на странице в Facebook регионального представительства организации ПЦ "Мемориал" в Ингушетии, признанное судом нарушением части 2 статьи 19.34 КоАП (распространение иностранным агентом информации в интернете без указания на включение в реестр иноагентов). Жалоба на это нарушение ранее поступила от управления ФСБ в Ингушетии.

Протокол об этом правонарушении, рассмотрение которого в суде состоялось 1 ноября, был составлен еще в сентябре. Сразу после этого маркировка на странице "Мемориал Ингушетия" в Facebook была добавлена, уточняет Иманова.

Как указывается на сайте ПЦ "Мемориал", станица ингушского представительства организации "Мемориал Ингушетия" в Facebook не является официальной: на ней нет уникальных публикаций, размещаются только ссылки на сторонние сайты.

Штраф "Мемориала" за отсутствие маркировки "иноагента" на YouTube

В тот же день, 1 ноября, на другом заседании Тверского суда было вынесено решении о наложении штрафа в размере 300 тысяч рублей на общественную организацию Международное историко-просветительское благотворительное общество "Мемориал" из-за отсутствия маркировки "иноагента" на официальной странице организации в Facebook.

Ранее, 22 октября, Тверской суд уже оштрафовал на ту же сумму Международное историко-просветительское благотворительное общество "Мемориал" за отсутствие статуса "иноагента" на официальном YouTube-канале организации. В аналогичном правонарушении был обвинен Ян Рачинский, председатель правления общества "Международный Мемориал" и член Совета ПЦ, на которого был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Таким образом, вместе со штрафами от 22 октября в общей сложности два "Мемориала" потеряли миллион рублей", - констатирует Иманова. По словам юриста, организация собирается обжаловать все эти штрафы в Мосгорсуде.

Преследование правозащитных НКО в России

"Власть всегда притесняла правозащитные организации, однако сейчас у нее, если можно так сказать, началось обострение, как у хронической болезни", - говорит Иманова. В подтверждение своих слов она указывает на иск Минюста о ликвидации одного из старейших в России правозащитных движений "За права человека" и многочисленные штрафы, которые были наложены в течение 2019 года на само движение и лично на его главу правозащитника Льва Пономарева.

Татьяна Глушкова - юрист "Мемориала" - согласна со своей коллегой. "Сейчас мы наблюдаем очередной виток преследования правозащитных организаций в России. На этот раз основной целью являются крупные НКО, которые пережили первую волну преследований в связи с введением статуса "иноагента" и приспособились существовать в новых условиях", - говорит она.

Отвечая на вопрос о возможной связи между усилением давления на общественные организации в РФ и летними протестами в столице накануне выборов Мосгордумы, Глушкова отметила, что "сегодня мы наблюдаем системность нового этапа преследования". По ее мнению, это может быть связано с "усилением гражданского общества, которое мы наблюдали этим летом".

Отслеживание упоминания о статусе "иноагента" в интернете

Отслеживание упоминания НКО об их статусе в соцсетях и на других сайтах в интернете Глушкова называет "новшеством". "С того момента, когда этот закон был принят, он был очень неопределенным. Первоначально больше всего вопросов вызывал термин "политическая деятельность". В итоге ему дали определение, включив в него, по сути, все возможные виды деятельности правозащитных НКО. Однако в законе по-прежнему не определено, что такое "материалы, издаваемые или распространяемые НКО, выполняющей функции иноагента".

По словам юриста, согласно правоприменительной практике, которая существовала до недавнего времени, организации, признанной "иноагентом", было достаточно поставить соответствующую маркировку на свой сайт и издаваемые ею печатные материалы. "Сейчас, спустя годы после принятия закона, оказалось, что нужно маркировать еще и посты в интернете. Что будет дальше - непонятно. Возможно, нас обяжут маркировать свои визитные карточки", - говорит Глушкова.

Закон об "иностранных агентах" в России

Как рассказала DW Тамилла Иманова, 6 ноября в Тверском суде также пройдет заседание относительно наложения штрафа на председателя Совета ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова из-за отсутствие маркировки "иноагента" в Facebook на странице "Мемориал Ингушетия". Непосредственно после этого суд собирается рассмотреть вопрос о наложении штрафа на "Международный Мемориал" из-за отсутствия маркировки "иноагента" на канале организации в Twitter.

Закон о статусе "иноагента" для НКО действует в России с 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью, и получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре "иноагентов". С 2014 года Минюст получил также право самостоятельно вносить организации в этот список.

Правозащитный центр "Мемориал" получил в России статус "иноагента" в 2014 году, международное историко-просветительское благотворительное общество "Мемориал" - в 2016 году.