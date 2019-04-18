Медведев заявил о передаче Беларуси предложений по интеграции с Россией

Беларуси переданы разработанные Москвой предложения по дальнейшей интеграции, Минск остается ведущим партнером России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства перед Госдумой. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Выступая в Госдуме, Медведев напомнил, что в этом году исполняется 20 лет договору России и Беларуси о Союзном государстве. "Этот договор является фундаментом нашего интеграционного проекта с Беларусью", — отметил он.

"В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси, разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым", — рассказал премьер-министр, добавив, что ведомства в обеих странах продолжают контактировать по этому вопросу.

Он также отметил, что рынок Беларуси важен для России, а доступ к российскому рынку остается не менее важным для Минска.

"Никакие решения не пересмотрены и не отменены. Мы должны и дальше развивать наше сотрудничество", — заявил глава кабмина, отметив, что Москва и Минск будут работать вместе "по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран".

В декабре прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси — "это святое".

Перед Новым годом Лукашенко дважды приезжал в Москву для встречи с президентом России. Сообщалось, что лидеры двух стран обсуждали в том числе дальнейшую интеграцию России и Беларуси.

В конце декабря Медведев говорил, что страны договорились о создании совместной рабочей группы, которая будет обсуждать интеграцию и решать возникающие споры. Со стороны России работой группы руководит глава Минэконмразвития Максим Орешкин, рассказывал он.

Распоряжение о создании такой группы подписал также премьер-министр Беларуси Сергей Румас.​