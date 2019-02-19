При этом премьер уверен, что через шесть лет благодаря нацпроектам в РФ "жить станет гораздо лучше" и мы получим "более современную и благополучную страну". Он при этом назвал себя и своих коллег реалистами. "Мы вряд ли сможем сказать, что создали такую страну и такое общество, где всем жить одинаково хорошо. Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось", — сделал отсылку к советскому опыту премьер.

Он также подчеркнул, что "нет предела совершенству". "Очевидно, что пройдет какое-то время, и те, кто придет нам на смену, кто будет принимать решения через какой-то промежуток времени, скажут, что вот это сделали, а это нет, поэтому мы предлагаем новые решения. И это абсолютно нормально, этим занимаются все страны", — заметил глава кабмина.

Медведев пообещал, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах РФ. Для этого нужно стараться увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне, несмотря на существующий разрыв.

"Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", — сказал он.