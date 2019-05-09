В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства, отмечается, что единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Как сообщалось, одной из задач президент поставил "вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%".

"В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%", - говорится в едином плане.

"Достижение национальной цели развития предполагает выход темпов роста российской экономки на уровень несколько выше 3%. Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП России по ППС от Германии, занимающей 5-е место в мире, и позволят сохранить положительный отрыв от Индонезии, находящейся на 7-й позиции, а также будут выше прогнозируемых темпов роста мировой экономики", - рассчитывают в правительстве.

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году. Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году, передает "Интерфакс".

Вместе с тем в правительстве признали, что существует целый ряд факторов, которые могут помешать России догнать и перегнать Германию. Причем эти факторы, по мнению российских чиновников, исключительно внешнего характера, и от их действий практически не зависят. По данным кабинета министров, тормозят экономическое развитие России замедление темпов роста мировой экономики, падение цен на сырье, финансовый кризис, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, торговые войны и санкции, вводимые против России после присоединения Крыма и агрессивных действий в отношении Украины и других стран.

О внутриполитических рисках, способствующих провалу утвержденного амбициозного плана, в документе не говорится вовсе. Однако их тоже немало. Серьезным тормозом для роста экономики являются постоянно увеличивающаяся налоговая нагрузка, сокращение удельного веса трудоспособного населения в общей численности, коррупция и монополизация рынков, бюрократизация и ухудшение инвестиционного климата, усиливающаяся эмиграция наиболее предприимчивых и образованных граждан, высокая доля бюджетных расходов на оборонный комплекс и силовой блок, разгоняющаяся инфляция и сравнительная слабость национальной валюты.

"Под трескотней лозунгов о "пятом месте в мировой экономике", о "вставании с колен", о "геополитическом одиночестве", о противостоянии заокеанскому супостату, о "наших крымах, донбассах, абхазиях, осетиях, сириях" Россию ждет продолжение долгосрочного стратегического отставания от окружающего мира, уверен экономист и бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Отметим также, что обещание ввести Россию в пятерку самых экономически развитых государств мира раздавал еще восемь лет назад Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Причем тогдашний глава правительства утверждал, что РФ достигнет этой цели уже к 2020 году.

Добавим, в едином плане правительства РФ по развитию до 2024 года перечислены и другие амбициозные цели, которые так или иначе связаны с декларируемым быстрым экономическим ростом. Правительство берет на себя обязательства по "обеспечению устойчивого естественного роста численности населения", "повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет", "обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан", "снижению в два раза уровня бедности". Также власти обещают ежегодно "улучшать жилищные условия" минимум у пяти миллионов российских семей.